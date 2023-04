Μαγνησία

Επιτάφιος: Ο βουλευτής Μαραβέγιας σώζει ηλικιωμένη που λιποθύμησε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βουλευτής της ΝΔ παρείχε πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη που κατέρρευσε κατά της διάρκειας της περιφοράς του Επιταφίου σε Κοιμητήριο.

Τις πρώτες βοήθειες σε μία ηλικιωμένη γυναίκα που αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου στο Κοιμητήριο του Βόλου, προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.

Ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα και έχει καταγραφεί από τον φωτογραφικό φακό και σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις σε Βόλο και Αθήνα να προσφέρει τις ιατρικές του γνώσεις προκειμένου να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Ευτυχώς, η ηλικιωμένη γυναίκα συνήλθε σχετικά γρήγορα και η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος. Ο βουλευτής και χειρουργός έμεινε κοντά της προκειμένου να βεβαιωθεί ότι μπορεί και πάλι να σταθεί στα πόδια της και δεν έχει τραυματιστεί, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Νικομηδείας, Ιωακείμ

Μεγάλη Παρασκευή: Μπακογιάννη και Πολάκης στο ίδιο τραπέζι στα Χανιά (εικόνες)

ESA: Εκτοξεύτηκε η αποστολή JUICE για τον Δία και τα παγωμένα φεγγάρια του (εικόνες)