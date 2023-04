Κέρκυρα

Μπότηδες - Κέρκυρα: Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησε και φέτος το έθιμο (βίντεο)

Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι μοναδικό και ένα από τα ξεχωριστά έθιμα είναι το σπάσιμο των μπότηδων.

Το σύνθημα έδωσαν οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν φέτος στην Κέρκυρα για να παρακολουθήσουν το έθιμο των μπότηδων.

Ακριβώς στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με την πρώτη Ανάσταση, εκατοντάδες κανάτες κάθε μεγέθους έπεσαν από τα μπαλκόνια των κτηρίων στο Λιστόν, με τους παρευρισκόμενους να ζητωκραυγάζουν σε κάθε σπάσιμο.

Οι Κερκυραίοι από τα στολισμένα παράθυρα και μπαλκόνια των σπιτιών, έριξαν στους δρόμους πήλινα δοχεία, στάμνες, πολλές γεμάτες με νερό, για να ξορκίσουν το κακό. Πρόκειται για ένα έθιμο που έρχεται από το βάθος του χρόνου και στηρίζεται στο χωρίο του Ευαγγελίου «..ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως...».





Είναι ένα έθιμο που γιορτάζεται μόνο στην Κέρκυρα και έχει ρίζες από τα ενετικά χρόνια της κατοχής του νησιού.

Στην Κέρκυρα βρέθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μαζί με την Μπέτυ Μπαζιάνα πέταξε τον δικό του μπότη από μπαλκόνι στο Λιστόν.

Το σπάσιμο των κανατιών συμβολίζει την απομάκρυνση της κακοτυχίας, γι’ αυτό μέχρι και σήμερα τα κομμάτια από τους σπασμένους «μπότηδες» τα παίρνουν στο σπίτι τους οι Κερκυραίοι αλλά και πολλοί επισκέπτες του νησιού, προκειμένου να τους φέρουν καλοτυχία και ευμάρεια.

