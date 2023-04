Λάρισα

Ελασσόνα: Το “πάρτι” των διαρρηκτών την ώρα του Επιταφίου και της Ανάστασης

Μετρητά, κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια και χρυσές λίρες στη λεία των διαρρηκτών.

Την ώρα του Επιτάφιου θρήνου, όπως και της Ανάστασης, όπου οι πιστοί μετέβησαν στους ναούς για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, επέλεξαν φέτος οι διαρρήκτες για να δράσουν σε πόλεις και χωριά, κλέβοντας σημαντικά χρηματικά ποσά, αλλά και τιμαλφή.

Το βράδυ του Επιταφίου μόνο στην Ελασσόνα διαρρήκτες έκλεψαν τρία σπίτια. Από μονοκατοικία 1ου ορόφου αφαίρεσαν περισσότερα από 5.500 ευρώ σε μετρητά, όπως και χρυσαφικά αξίας 8.500 ευρώ. Το ίδιο βράδυ, από δεύτερο σπίτι στην Ελασσόνα έκλεψαν 3.000 ευρώ και από ένα τρίτο σπίτι έκλεψαν 6.000 ευρώ, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Το βράδυ της Ανάστασης και σε χωριό του Δήμου Τεμπών -σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία»- άγνωστοι διαρρήκτες προσέγγισαν το σπίτι μέσω χωραφιού και εισέβαλαν από ένα παλιό παράθυρο.

Έτσι, έκλεψαν, μεταξύ άλλων, 40 χρυσές λίρες, ένα σετ χρυσών κοσμημάτων, όπως και δύο εικόνες της Παναγίας, μία χρυσή και μία ασημένια. Απροσδιόριστα μεγάλο χρηματικό ποσό ήταν και η λεία των διαρρηκτών που έδρασαν το βράδυ της Ανάστασης, στη Λάρισα. Όταν από διπλανή ταράτσα βρέθηκαν στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον 5ο όροφο για να κλέψουν έτσι απροσδιόριστο χρηματικό ποσό, όπως και ρολόγια πολυτελείας. Διάρρηξη που ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

