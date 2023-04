Ηράκλειο

Ηράκλειο: σκότωσαν με φόλες σκυλιά και γάτες (εικόνες)

Κτηνωδία συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άγνωστοι γέμισαν με φόλες περιοχή.

Μια απίστευτη κτηνωδία σημειώθηκε στο Τυμπάκι Ηρακλείου, με τον εντοπισμό, δηλητιριασμένων δολωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν φόλες σε χαρτιά κρεοπωλείου και σε κουτί με κόκκαλα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Σκοτώθηκαν σύμφωνα πληροφορίες τέσσερα σκυλιά και μια γάτα, χωρίς όμως να εντοπιστούν τα πτώματά τους από τους θηροφύλακες.

Σήμερα, στο σημείο βρέθηκαν θηροφύλακες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που εντόπισε τα υπολείμματα άσπρη σκόνη.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, προσήλθε μια 31χρονη κάτοικος της περιοχής όπου κατήγγειλε το περιστατικό και σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα δηλητηριασμένα σκυλιά είναι και το δικό της. Κατέθεσε μάλιστα μήνυση κατ’αγνώστου.

Τα νεκρά σκυλιά περισυνέλλεξε ο Δήμος Φαιστού, ενώ η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο facebook ο θηροφύλακας που βρέθηκε στο σημείο:

Πηγή: creta24.gr

