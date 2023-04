Λέσβος

Μυτιλήνη: περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό τον σύζυγό της και του έβαλε φωτιά

Ο άτυχος άνδρας που δέχτηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών με σοβαρά εγκαύματα.

Σύζυγος επιχειρηματία από το χώρο της εστίασης, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, τον περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και του έβαλε φωτιά στη Μυτιλήνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος της δράστιδας που συνελήφθη αμέσως σχηματίζεται δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη προκειμένου να προσαχθεί στην Εισαγγελία.

Το θύμα διασωληνώθηκε, επειδή λόγω του εύρους των εγκαυμάτων του δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εισήχθη αρχικά στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Τελικά, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα, καθώς τα εγκαύματα του καλύπτουν το 45% της επιφάνειας του σώματος του.

