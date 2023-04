Λέσβος

Ενδοοικογενειακή βία: Διασωληνώθηκε ο άνδρας που περιέλουσε η γυναίκα του με εύφλεκτο υγρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του άνδρα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τη σύζυγό του.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης του Πάσχα στη Μυτιλήνη, όπου μία γυναίκα περιέλουσε κι έβαλε φωτιά στον σύζυγό της.

Το σκηνικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα γνωστό επιχειρηματία της εστίασης, έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο σπίτι της οικογένειας.

Ο άνδρας διεκομισθη στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκαύματα (45%) πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε διότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει λόγω των σοβαρών τραυμάτων και στις 10 το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Η σύζυγός του συνελήφθη και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Πηγή: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Γκουρμπάτσης: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ήταν προετοιμασμένη για εκκένωση



Εκλογές - Τσίπρας: Πρόσκληση για μεταλογική συνεργασία στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων



Ρόδος: δύο νεκροί από το ίδιο χωριό σε λίγες ώρες (εικόνες)