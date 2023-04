Λάρισα

Ζωοκλοπή - Λάρισα: Άρπαξε 19 μοσχάρια... μαζί με τις ζωοτροφές τους!

Ο ζωοκλέφτης, δεν τη γλίτωσε καθώς τα ζώα βρέθηκαν στο κτήμα του όπως επίσης και δύο άτομα που απασχολούσε και δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα

Σε αγρόκτημα 67χρονου στον Αμπελώνα βρέθηκαν χθες, μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Τυρνάβου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, 19 βοοειδή νεαρής ηλικίας, όπως και 4 τσουβάλια με ζωοτροφές.

Τα νεαρά μοσχάρια όπως και οι ζωοτροφές, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν κλαπεί από κτηνοτροφική μονάδα 39χρονου από την Ελασσόνα, με τον 67χρονο να συλλαμβάνεται κατηγορούμενος για ζωοκλοπή, όπως και οι δύο συνεργοί του, δύο υπήκοοι Πακιστάν ηλικίας 22 και 28 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίμηνο από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Απριλίου, οι τρεις δράστες αφαίρεσαν τμηματικά τα νεαρά μοσχάρια από την κτηνοτροφική μονάδα της Ελασσόνας και τα μετέφεραν στο αγρόκτημα του Αμπελώνα.

Μάλιστα, ο 22χρονος Πακιστανός φέρεται πως εργαζόταν στον κτηνοτρόφο της Ελασσόνας, ενώ για κάποιο διάστημα φιλοξενούσε και τον 28χρονο ομοεθνή του. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στις 11 χθες το πρωί, οι δύο υπήκοοι Πακιστάν βρέθηκαν στο αγρόκτημα του 67χρονου Αμπελωνίτη, ενώ τα κλεμμένα ζώα και οι ζωοτροφές αποδόθηκαν στον 39χρονο Ελασσονίτη.

Σε βάρος του 67χρονου σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για παράνομη απασχόληση των αλλοδαπών.

Πηγή: onlarissa.gr

