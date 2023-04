Οικονομία

Ρεύμα: Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας τον Μάιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τιμή ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τα τιμολόγια του Μαΐου. Πότε ανακοινώνονται οι τιμές από τους υπόλοιπους παρόχους.

Περαιτέρω μείωση στα 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα για το τιμολόγιο ρεύματος του Μαΐου, ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Η τιμή του ρεύματος από τον μεγαλύτερο προμηθευτή, υποχωρεί πολύ κοντά στο επίπεδο που θέτει η κυβέρνηση ως στόχο με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται κάθε μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάγκη επιδότησης για τον επόμενο μήνα - εφόσον παραμένει ο ίδιος στόχος για την τελική τιμή καταναλωτή - ελαχιστοποιείται.

Ειδικότερα, το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Μάιο είναι 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (έναντι 16,5 σεντς τον Απρίλιο) και 17,1 σεντς για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 17,7 σεντς τον Απρίλιο). Για το νυχτερινό ρεύμα, η χρέωση θα είναι 11,8 σεντς, από 12,4 όπου ήταν τον Απρίλιο.

Η κρατική επιδότηση για τον Απρίλιο, υπενθυμίζεται πως ήταν 1,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, με αποτέλεσμα η τελική χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες να διαμορφώνεται στα 15 σεντς. Μέχρι αύριο, αναμένονται οι ανακοινώσεις των λοιπών προμηθευτών για τα τιμολόγια που θα ισχύσουν τον Μάιο.

H Volton, ανακοίνωσε το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος για το Μάιο. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας μείωση για τον επόμενο μήνα. Η τελική χρέωση στο πρόγραμμα Volton Energy Control διαμορφώνεται στα 9,90 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 25% (στα 13,20 λεπτά χωρίς την έκπτωση συνέπειας).

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)

Ρεύμα: Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας τον Μάιο

Πέθανε η Μυρσίνη Ζορμπά