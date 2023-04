Ηράκλειο

Τροχαίο: Νεκρός 22χρονος οδηγός που “κάρφωσε” αυτοκίνητο σε κολόνα

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα, έβαψε με αίμα τους δρόμους τη Κρήτης.

Με αίμα βάφτηκαν οι δρόμοι της Κρήτης, μετά από νέα τραγωδία που σημειώθηκε με έναν ακόμα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στο Ηράκλειο.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην Επαρχιακή Οδό Μοιρών - Τυμπακίου, πλησίον της Μονής Καλυβιαννής όταν σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στύλο της ΔΕΗ.

Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός άνδρα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο με τη χρήση διασωστικής σειράς, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής, στην Επαρχ. Οδό Μοίρες - Τυμπακίου πλησίον Μονής Καλυβιανής στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2023

Πηγή: ekriti.gr

Πηγή εικόνων: creta24.gr

