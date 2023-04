Αχαΐα

Πάτρα: Πορτιέρηδες κλαμπ χτύπησαν στρατιωτικούς

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το επεισόδιο που έγινε χαράματα σε γνωστό κλαμπ της Πάτρας.

Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα σε γνωστό κλαμπ στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 6.30 το πρωΐ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία γιατί άτομα που εργάζονται στην “πόρτα” του καταστήματος χτύπησαν πελάτες οι οποίοι μάλιστα ήσαν στρατιωτικοί.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως προκλήθηκε επεισόδιο μεταξύ τους και οι “πορτιέρηδες” τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα οι στρατιωτικοί να καταγγείλλουν στην Αστυνομία ξυλοδαρμό.

Δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και όχημα της Ασφάλειας βρέθηκαν στο σημείο, ωστόσο, οι στρατιωτικοί δεν θέλησαν να υποβάλλουν μήνυση και έτσι δεν υπήρξαν συλλήψεις.

