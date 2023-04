Δωδεκανήσα

Ρόδος: έκλεψε τα χρυσαφικά του αδελφού του!

Σε καταγγελία προχώρησε ο αδερφός του 33χρονου. Τι βρέθηκε κατά την διάρκεια έρευνας των αστυνομικών.



Δικογραφία εις βάρος ενός 33χρονου Ροδίτη για κλοπή με θύμα τον 49χρονο αδελφό του σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Αρχαγγέλου στην Ρόδο!



Πιο συγκεκριμένα, στις 16.30 της Κυριακής από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαγγέλου πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού σε δωμάτιο επιχείρησης στον Αρχάγγελο ιδιοκτησίας του 33χρονου ύστερα από καταγγελία για κλοπή κοσμημάτων του αδελφού του.



Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο χρυσοί σταυροί, ένα χρυσό ρολόι χειρός, δύο χρυσά σκουλαρίκια, μια χρυσή ταυτότητα με αναγραφόμενο το όνομα «Αννα», δύο χρυσά μανικετόκουμπα, μία χρυσή λίρα, ένα χρυσό μενταγιόν, δύο χρυσές καρφίτσες, ένα χρυσό δαχτυλίδι γυναικείο, ένα σακουλάκι, άγνωστη ουσία λευκού χρώματος κατά τα φαινόμενα ναρκωτική (κοκαΐνη) κι ένα χάπι του ιδίου τύπου συνολικού βάρους 1,18 gr.



Τα ανωτέρω αντικείμενα αναγνωρίστηκαν από τον νόμιμο κάτοχό τους.



Ο δράστης αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

Πηγή: dimokratiki.gr

