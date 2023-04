Ηράκλειο

Κρήτη: ξεκόλλησε το λάστιχο σε ασθενοφόρο που μετέφερε διασωληνωμένο νεογέννητο (εικόνες)

Το ασθενοφόρο μετέφερε το βρέφος σε θερμοκοιτίδα από τον Άγιο Νικόλαο στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παραλίγο δυστύχημα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν έσκασε το λάστιχο σε ασθενοφόρο που μετέφερε διασωληνωμένο βρέφος νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης

Ο οδηγός του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στην άκρη του δρόμου Τάρμαρος, δεν έβαλε σε επιπλέον περιπέτειες τόσο το μωρό όσο και τους γιατρούς – πλήρωμα του οχήματος.

Ο οδηγός ένιωσε το τιμόνι να τρέμει ενώ κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα λόγω του έκτακτου συμβάντος και σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση έδειχνε ότι ήταν σοβαρή. Η γόμα απο το λάστιχο είχε στην κυριολεξία ξεκολλήσει κάτι που δεν συμβαίνει πρώτη φορά όπως σχολιασαν συνδικαλιστές.

Οι οδηγοί πολλές φορές έχουν κάνει λόγο για λάστιχα της κακιάς ώρας που δεν αντέχουν στον χρόνο αν και πληρούν τις προϋποθέσεις στην προμήθεια τους.

Αμέσως μετά το συμβάν επί τόπου και όχημα της αστυνομίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας την στιγμή που η θερμοκοιτίδα και οι γιατροί μπήκαν σε άλλο ασθενοφόρο που είχε ήδη φτάσει ώστε να μεταφερθεί το περιστατικό σε νοσοκομείο του Ηρακλείου

Είναι γνωστά τα προβλήματα σε αρκετά οχήματα του στόλου του ΕΚΑΒ τα οποία χρίζουν καλύτερων αναλώσιμων και ανταλλακτικών απο την στιγμή που κινούνται διαρκώς με γρήγορες ταχύτητες σε όλες τις καιρικές συνθήκες “γράφοντας” χιλιάδες χιλιομέτρων.

Πηγή: fonien.gr

