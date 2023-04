Σέρρες

Σέρρες - Σεξουαλική παρενόχληση: Μαθήτριες κατήγγειλαν τον καθηγητή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Τι κατήγγειλαν οι τρεις μαθήτριες σε βάρος του καθηγητή τους.



Τρεις μαθήτριες γυμνασίου κατήγγειλαν τον καθηγητή τους για σεξουαλική παρενόχληση στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι μαθήτριες μετέβησαν με τους γονείς τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών και κατήγγειλαν σεξουαλική παρενόχληση από τον καθηγητή τους σε δημόσιο χώρο πριν το Πάσχα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στο εισαγγελέα Σερρών, ενώ παράλληλα δόθηκε εντολή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και ο καθηγητής κάνει χρήση της άδειας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Καμπανού: “Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη” - Τι ομολόγησε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Εκλογές - Διακομματική Επιτροπή: Οι όροι του debate στο τραπέζι

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της