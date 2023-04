Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ενοικιαστής Airbnb ανακάλυψε κρυφή κάμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες, με τον ενοικιαστή να αντιλαμβάνεται κάμερα και τον ιδιοκτήτη να αντιμετωπίζει τις Αρχές.

Κρυφή κάμερα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ο 62χρονος ιδιοκτήτης του, καταγράφοντας παράνομα τις προσωπικές στιγμές πελατών του.

Προηγήθηκε μήνυση από άνδρα, 51 ετών, που είχε μισθώσει το διαμέρισμα με την παρέα του. Ο ίδιος εντόπισε τυχαία τη μικροσκοπική κάμερα μέσα σε ένα ρολόι, οπότε απευθύνθηκε άμεσα στην Αστυνομία.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ ερευνάται τυχόν διακίνηση του υλικού που καταγράφηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

FIBA: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027 στο Κατάρ

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Καστελλόριζο: Το “ευχαριστώ” του πατέρα του 4χρονου που χειρουργήθηκε στην Τουρκία