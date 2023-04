Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Έκανε κλοπή, αφέθηκε ελεύθερος και έκανε ληστεία την ίδια μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 36χρονος δεν φαίνεται πως εκτίμησε την προφορικά εντολή της εισαγγελέως να αφεθεί ελεύθερος και ξαναχτύπησε…

Σε σίριαλ έχει εξελιχθεί η δράση του 36χρονου από το Ευηνοχώρι που είχε συλληφθεί για κλοπή και αφού αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα, πραγματοποίησε ληστεία σε 62χρονο στην πόλη του Μεσολογγίου, αφαιρώντας του χρήματα και αντικείμενα ασκώντας βία με την απειλεί όπλου.

Ο 62χρονος κατήγγειλε το γεγονός στην αστυνομία και αμέσως οι άνδρες της ασφάλειας Μεσολογγίου έκαναν αναζητήσεις και τον συνέλαβαν για δεύτερη φορά την ίδια ημέρα.

Εναντίον του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή.

Πηγή: messolonghivoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Παναγία Άξιον Εστί”: Σε λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα η εικόνα από το Άγιον Όρος

Χανιά: Σύλληψη 28χρονου για σεξουαλική επίθεση σε 11χρονη

Δολοφονία Καραϊβάζ - Μπαλάσκας: Το λευκό βαν ανήκει στην σύντροφο του ενός συλληφθέντα (βίντεο)