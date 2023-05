Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε πάνω σε 18χρονο σε γήπεδο

Το περιστατικό έγινε σε γήπεδο της Σουρωτής και το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ένας 18χρονος τραυματίστηκε όταν έπεσε πάνω του τμήμα δέντρου, σε γήπεδο, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Δευτέρας (1/5).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες- τμήμα του δέντρου έπεσε και τραυμάτισε τον 18χρονο στην αριστερή πλευρά του κορμού του, χωρίς να τον πλακώσει και χωρίς να χρειαστεί επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες στον 18χρονο και στη συνέχεια τον μετέφεραν με εκδορές, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του 18χρονου, η οποία ωστόσο εκτιμάται ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Άγνωστες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στο γήπεδο της περιοχής, δεν διεξαγόταν κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας την ώρα του ατυχήματος και ο 18χρονος βρέθηκε εκεί, λόγω της σημερινής αργίας της Πρωτομαγιάς.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.

