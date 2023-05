Αχαΐα

Ανήλικοι βρήκαν πορτοφόλι με 700 ευρώ και το παρέδωσαν

Τα τέσσερα αγόρια έγιναν παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Το "δώρο" που τους έκανε ο κάτοχος του πορτοφολιού.

'Ενα πορτοφόλι με 700 ευρώ, κάρτες και προσωπικά έγγραφα εντόπισαν στην Πάτρα τέσσερις 13χρονοι, οι οποίοι το παρέδωσαν στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αγόρια που είχαν βγει την Κυριακή 30 Απριλίου, βόλτα, στο κέντρο της πόλης, εντόπισαν το πορτοφόλι, στην πλατεία Γεωργίου.

Χωρίς να καθυστερήσουν το παρέδωσαν το πορτοφόλι στην αστυνομία. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή στην αστυνομία μετέβη και ο γνωστός γιατρός, στον οποίο ανήκε το πορτοφόλι, για να δηλώσει την απώλειά του, όπως αναφέρει .

Η ανακούφισή του ήταν μεγάλη και ευχαρίστησε τους νεαρούς και εμπράκτως αφού τους έδωσε από 50 ευρώ.

