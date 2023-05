Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επίθεση σε ανήλικο με “οπαδική χροιά”

Άγνωστοι, επιτέθηκαν και φυλοκόπησαν άγρια 16χρονο στην Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο ανήλικος.

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα σύμφωνα με μάρτυρίες, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/5) στην περιοχή της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 7:30 στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Μιχαήλ Καραολή, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes δύο άτομα πιθανόν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους επιτέθηκαν σε 16χρονο που κινούνταν στο σημείο, τον έριξαν στο έδαφος και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Όπως αναφέρει στο GRTimes μάρτυρας, η επίθεση ήταν τόσο άγρια, που το παιδί αιμοραγούσε συνεχώς από την μύτη και είχε γδαρει και το χέρι του, ενώ σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία χρειάστηκε να επέμβει μια γυναίκα που διέρχονταν με το ΙΧ αυτοκίνητο της από το σημείο για να σταματήσει η επίθεση σε βάρος του νεαρού, τον οποίο συνέχισαν να χτυπούν ενώ ήταν στο έδαφος.

Οι δράστες της επίθεσης σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία απέσπασαν μπλουζάκι αθλητικής ομάδας που φέρεται να φορούσε το θύμα και διέφυγαν από το σημείο, γεγονός που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από τις αστυνομικές αρχές.

Τέλος μετά την άγρια επίθεση περίοικοι βοήθησαν τον 16χρονο σε κοντινό φαρμακείο, ενώ λίγο αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

