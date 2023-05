Μαγνησία

Βόλος: Έκρηξη ΑΤΜ σε φούρνο (εικόνες)

Σε ΑΤΜ που βρίσκεται σε φούρνο – ζαχαροπλαστείο σημειώθηκε έκρηξη, με τους δράστες να κάνουν καλό «ταμείο».

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ΑΤΜ τράπεζας που ήταν τοποθετημένο σε αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο στην Αγριά του Βόλου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κτίριο αλλά και να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή.

Τον εκρηκτικό μηχανισμό στην Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή που βρισκόταν μέσα στο αρτοποιείο τοποθέτησαν τη νύχτα άγνωστοι, αφού παραβίασαν την εξωτερική πόρτα και στη συνέχεια προκάλεσαν την έκρηξη προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα που υπήρχαν μέσα σε αυτήν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες της περιοχής και η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 100.000 ευρώ, αλλά από την έκρηξη καταστράφηκαν ή κάηκαν χαρτονομίσματα που φθάνουν τα 5.000 ευρώ.

