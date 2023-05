Φθιώτιδα

Λαμία: Αδέσποτος σκύλος δάγκωσε μαθήτρια (εικόνες)

Νέο περιστατικό επίθεσης αδέσποτου σκύλου σε περαστική μαθήτρια.

Ένα ακόμη περιστατικό με επίθεση αδέσποτου σκύλου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λαμία.

Συγκεκριμένα, στην οδό Σαρανταπόρου κοντά στο γηπεδάκι, αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε στο πόδι 17χρονη μαθήτρια.

Το κορίτσι πήγαινε να συναντήσει κάποιες φίλες της, όταν ένα λευκό σκυλί μεσαίου μεγέθους την πλησίασε από πίσω, χωρίς να το αντιληφθεί και την άρπαξε από το πόδι. Πριν καλά καλά καταλάβει τι έχει συμβεί, το σκυλί την δάγκωσε σκίζοντάς της και το φόρεμα που φορούσε!

Σοκαρισμένο το κορίτσι, ζήτησε βοήθεια από φίλη της με την οποία μετέβησαν σε φαρμακείο. Εκεί της έγινε αντιτετανικός, ενώ πήρε και αντισηπτικά σκευάσματα για τον καθαρισμό της πληγής.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε τηλεφωνικά στην Αστυνομία και αναμένεται να υποβληθεί μήνυση.

