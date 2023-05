Ηλεία

Αρχαία Ολυμπία: Κοριτσάκι υπέστη κάταγμα κρανίου σε παιδική χαρά (εικόνες)

Η 5χρονη, λίγο έλειψε να χάσει το μάτι της μετά το ατύχημα στην παιδική χαρά.

Από τύχη γλίτωσε τα χειρότερα ένα 5χρονο κορίτσι που έπαιζε σε παιδική χαρά στην Αρχαία Ολυμπία.

Πιο συγκεκριμένα, το κοριτσάκι λίγο έλλειψε να χάσει το μάτι του, όταν σκόνταψε και έπεσε πάνω σε σίδερα που εξείχαν ανάμεσα σε τσιμέντα, το απόγευμα του Σαββάτου.

Η μικρούλα, νοσηλεύεται στο “Καραμανδάνειο” παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας.

Ο πατέρας του κοριτσιού, ανέφερε πως το παιδάκι έσκισε το πρόσωπό του ακριβώς δίπλα στο μάτι του, ενώ αργότερα από τις εξετάσεις φάνηκε πως έχει υποστεί κάταγμα κρανίου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6 το απόγευμα. “Ήταν περίπου 50 παιδιά με τους γονείς τους στο χώρο και έπαιζαν. Υπήρχε και ένα πάρτι εκεί παιδικό. Η κόρη μου σκόνταψε στο έδαφος και έπεσε πάνω στο τσιμέντο όπου εξείχαν τα σίδερα και τραυματίστηκε. Άμεσα την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας Αρχ. Ολυμπίας και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου. Τώρα είμαστε στο “Καραμανδάνειο” όπου νοσηλεύεται και περιμένουμε να δούμε από τις εξετάσεις πέρα από το σκίσιμο στο μάτι, τι άλλο έχει υποστεί γιατί υπάρχει κάταγμα στο κρανίο” ανέφερε ο Θανάσης Καραχάλιος.

Κάτοικος Πλατάνου ο κ. Καραχάλιος, πήγε με τη σύζυγό και την κόρη του στην παιδική χαρά για να παίξει η 5χρονη με τα άλλα παιδάκια, αλλά δεν περίμενε ότι μπορεί να συμβεί ένα τόσο σοβαρό ατύχημα. Ιδιαίτερα όταν υποτίθεται πως οι παιδικές χαρές σε όλη τη χώρα - λόγω άλλων σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουν συμβεί στο παρελθόν, έκλεισαν για να κατασκευαστούν με πιστοποιήσεις και όρους ασφάλειας για το παιδί.

Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά του δήμου, ώστε αυτή η αβλεψία και τυχόν άλλες στο μέλλον να μην ταλαιπωρήσουν άλλα παιδάκια και οικογένειες.

Πηγή: ilialive.gr

