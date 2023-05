Μεσσηνία

Καλαμάτα: ανήλικοι έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από συνομήλικούς τους (εικόνες)

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Αυτή τη φορά, δυο ανήλικοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από παρέα συνομηλίκων τους στην Καλαμάτα.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 5 Μαΐου, κάτω από την Πλατεία Υπαπαντής όταν δυο ανήλικοι 15 και 16 ετών, δέχθηκαν άγρια επίθεση από παρέα ανηλίκων ίδιας ηλικίας με αποτέλεσμα να εισαχθούν στο νοσοκομείο Καλαμάτας με βαρύτατα τραύματα. Εξιτήριο πήρε ο 16χρονος, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Η Αστυνομία, συνέλαβε τους δράστες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να πραγματοποιηθεί το δικαστήριο.

Πηγή: kalamatatimes.gr

