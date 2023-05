Λασιθίου

Κρήτη: Ο γαμπρός τις μπαλωθιές, ο πεθερός στα κρατητήρια

Ο γαμπρός θέλησε να χαρεί τον πρόγαμο με μπαλωθιές, αλλά τελικά την νύφη… την πλήρωσε ο πεθερός του.

Η συνεχόμενη χρήση όπλου από τον γαμπρό, είχε ως αποτέλεσμα να παρέμβει η Αστυνομία με άνδρες των ΤΑΕ Λασιθίου με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πεθερός, στο σπίτι του οποίου γινόταν ο πρόγαμος, και να οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Παράλληλα στο σπίτι που γινόταν η εκδήλωση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκες και συνελήφθη ο πεθερός.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

