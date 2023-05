Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα κλεμμένα από τη Μεγάλη Βρετανία (εικόνες)

Εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη αυτοκίνητα που είχαν κλαπεί από τη Μεγάλη Βρετανία. Το λάθος των δραστών.

Η διεθνής συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με Αστυνομικές Αρχές της Μεγάλης Βρετανίας οδήγησε στην εξιχνίαση κλοπής τεσσάρων πολυτελών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, από περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, κατά τα έτη 2018-2019.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο αλλοδαποί ηλικίας 34 και 47 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντόπισαν σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τέσσερα κλεμμένα πολυτελή οχήματα, σε ένα εκ των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ στο εσωτερικό τους βρέθηκαν αποκόμματα πληρωμής διοδίων από τις χώρες της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η συνολική αξία των αυτοκινήτων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και τα τρία εξ’ αυτών παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ το 4ο φυλάσσεται, προκειμένου να αποδοθεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

