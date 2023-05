Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 65χρονος για αποπλάνηση 6χρονης

Στη φυλακή οδηγείται ο 65χρονος μετά την ποινή που του επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Στη φυλακή οδηγείται 65χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 7ετή κάθειρξη για αποπλάνηση της 6χρονης κόρης των γειτόνων του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2018 σε περιοχή της Πέλλας, όταν η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της τι συνέβαινε. Εκείνοι απευθύνθηκαν στις διωκτικές Αρχές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του. Η πράξη τελέστηκε το διάστημα 2016 έως 2018.

Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους ενόψει του Εφετείου.

Στην απολογία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μυθεύματα.

