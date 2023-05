Λάρισα

Ομαδικός βιασμός - Λάρισα: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση της 22χρονης που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από ανήλικους.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για την 22χρονη που κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 4 ανήλικους στον Τύρναβο.

Δεν βρέθηκαν εμφανείς σωματικές κακώσεις στην 22χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στον Τύρναβο το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Λάρισας κ. Χρήστο Κραββαρίτη ο οποίος πραγματοποίησε τη σχετική εξέταση.

Ωστόσο όπως αναφέρει στο larissanet.gr ο ιατροδικαστής, πρόκειται για μια περίπτωση «ιδιαιτέρως σοβαρή και αρκετά δύσκολη» και θα χρειαστεί η συνδρομή και άλλων επιστημών και περαιτέρω εξετάσεων για να διαπιστωθεί η περίπτωση του βιασμού.

Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη πράξη έχουν συλληφθεί τέσσερις ανήλικοι οι οποίοι σήμερα περνούν από ανάκριση.

