Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Λάρισα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι 4 ανήλικοι

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της εισαγγελέως. Πότε αναμένεται να απολογηθούν



Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη, έλαβαν οι τέσσερις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον βιασμό μιας 22χρονης στον Τυρναβο το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Η αστυνομία μετά την καταγγελία της κοπέλας προχώρησαν συνολικά στη σύλληψη 8 ατόμων. Τριών ανηλίκων που κατηγορούνται για τον βιασμό της κοπέλας, ενός ακόμη ανήλικου για συνέργεια ενώ συνελήφθησαν και τέσσερις γονείς για παραμέληση ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της εισαγγελέως και στη συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη.

Πηγή: larissanet.gr

