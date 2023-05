Μαγνησία

Βόλος: 150 μηνύσεις σε μητέρα που δεν αφήνει τους παππούδες να δουν το παιδί της

Πρωτοφανής υπόθεση με μητέρα να δέχεται τη μία μήνυση μετά την άλλη. Οι αντιδράσεις των πρώην πεθερικών της και η «συμβουλή» της Εισαγγελίας.

Μητέρα δεν επιτρέπει στον πρώην σύζυγο και τους γονείς του να βλέπουν το 4 χρονών παιδί και εγγόνι τους από την ημέρα που γεννήθηκε. Έχει στην «πλάτη» της 150 μηνύσεις και την επόμενη εβδομάδα εκδικάζονται 14 από αυτές. Κάθε Σαββατοκύριακο που η οικογένεια του πρώην συζύγου δεν βλέπει ούτε για ένα πεντάλεπτο το παιδί, κατατίθεται και μια μήνυση εναντίον της , γεγονός ωστόσο που δεν φαίνεται να πτοεί την μητέρα. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, έχουμε καταθέσει 150 μηνύσεις γιατί δεν έχουμε άλλο όπλο», ανέφερε ο πεθερός της στα gegonota.news.

Προχθές, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Βόλου για παραβίαση δικαστικής απόφασης και παρουσία των πρώην πεθερικών της δήλωσε πως δεν επιτρέπει την επικοινωνία τους με το παιδί γιατί ασκείται σε αυτό βία. Οι γονείς του συζύγου της έκλαιγαν και ο δικηγόρος τους αγανακτισμένος είπε πως η μητέρα είναι αδιόρθωτη, εμπαίζει ηλικιωμένους ανθρώπους και ψεύδεται ασύστολα, ενώ ο Εισαγγελέας τη έδρας είπε απευθυνόμενος στην 40χρονη πως εάν δεν αποφασίσει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με την πρώην οικογένειά της και να επιτρέψει την επαφή με το παιδί, όπως όρισε ο Νόμος, θα έχει να αντιμετωπίσει βαριές ποινές.

Η ίδια αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει το διαζύγιο με εξέταση του παιδιού από παιδοψυχολόγο, παρότι έλαβε διαζευκτήριο με την γέννησή του και δεν επιτρέπει την επαφή με τον πατέρα που απουσιάζει από τον Βόλο λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 6 μήνες τον χρόνο.

Από την Εισαγγελία έγινε αντιληπτό ότι η μητέρα «δηλητηριάζει» ένα μικρό παιδί και έχει αποκόψει κάθε επαφή με την οικογένειά του.

«Καταστρέφετε ένα μικρό παιδί και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την οικογένειά του γιατί το αποφασίσατε εσείς κατά παράβαση κάθε Νόμου. Εάν συνεχίστε σε αυτό τον ρυθμό οι συνέπειες θα είναι βαρύτατες», είπε απευθυνόμενος στην μητέρα ο Εισαγγελέας.

Της δόθηκε τριήμερη διορία για να αποφασίσει να ακολουθήσει κατά γράμμα τον Νόμο και να βρει σημείο επαφής με τα πεθερικά της ώστε οι ίδιοι και πατέρας να βλέπουν το παιδί.

