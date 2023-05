Αργολίδα

Ερμιόνη: Μαχαίρωσε τον κουνιάδο του πάνω σε καβγά

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα που δέχθηκε μαχαιριά από τον κουνιάδο του.

Ένας 33χρονος και ο 32χρονος κουνιάδος του «πιάστηκαν» στα χέρια, όταν τσακώθηκαν για προσωπικές διαφορές που είχαν.

Ο 33χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον κουνιάδο του.

Ο 33χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και κρίθηκε σκόπιμο με διακομισθεί στο Αττικό Νοσοκομείο.

