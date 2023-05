Λευκάδα

Λευκάδα: Πάλεψε με τον επίδοξο βιαστής της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γλίτωσε από τις αρρωστημένες ορέξεις του. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών κι τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία κοπέλα στην Λευκάδα, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν 32χρονο Έλληνα ο οποίος αποπειράθηκε να την βιάσει.

Όμως, η κοπέλα αντιστάθηκε και πάλεψε μαζί του, ενώ ταυτόχρονα έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια με αποτέλεσμα να τον φοβίσει και να τον τρέψει σε φυγή. Δεν κατάφερε όμως να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και τη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη κατά την αυτόφωρη διαδικασία, πρωινές ώρες σήμερα (13.05.2023), από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), στη Λευκάδα, 32χρονος Έλληνας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και τη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο κατηγορούμενος, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην πόλη της Λευκάδας, προσπάθησε με τη χρήση βίας να εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη, γυναίκα, που επέστρεφε στην οικία της, η οποία όμως αντιστάθηκε σωματικά, αλλά και με φωνές κατάφερε να τρέψει τον δράστη σε φυγή.

Άμεσα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) που μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του και σε όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, 3 νομίσματα, των οποίων η αρχαιολογική προέλευση και αξία θα εκτιμηθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων.

Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)

Γιορτή της Μητέρας: Η ιστορία της ημέρας που είναι αφιερωμένη στην “πηγή της ζωής”