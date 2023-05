Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για ηχορύπανση σε νυχτερινά μαγαζιά

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε νυχτερινά μαγαζιά στην Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων, ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προχώρησαν το τελευταίο διήμερο αστυνομικοί διαφόρων τμημάτων της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο, η ηχοστάθμη των μηχανημάτων παραγωγής ήχου που διατηρούν.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται για την προστασία των πολιτών από την ηχορύπανση και με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Τις συλλήψεις έκαναν αστυνομικοί των τμημάτων Λευκού Πύργου, Καλαμαριάς και Τούμπας-Τριανδρίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα στις περιοχές κέντρου πόλης, Τριανδρίας, Ευόσμου και Καλαμαριάς.

«Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς», αναφέρει η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση.

