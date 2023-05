Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Συνήγορος αδελφών: δεν πέθανε από τα χτυπήματα τους ο 52χρονος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ο δικηγόρος των δύο αδελφών, για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συμπλοκή.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Παρασκευάς Σπυράτος, συνήγορος των δυο αδελφών που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, το πρωί του Σαββάτου.

Ο συνήγορος των συλληφθέντων έκανε λόγο για «Τραγική ιστορία, κατ΄ αρχήν για το θύμα που έχασε την ζωή του».

«Αιτία θανάτου δεν είναι αυτός ο φερόμενος ως άγριος ξυλοδαρμός, δεν ήταν τόσο ισχυρά τα χτυπήματα. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ανακοπή καρδιάς», υποστήριξε ο δικηγόρος των δύο αδελφών, υποστηρίζοντας ότι «Είναι ένα περιστατικό από αυτά που γίνονται καθημερινά, διάρκειας 1-3 λεπτών και ενώπιον πολλών ανθρώπων».

Προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Παπαδάκη, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι «μετά το επεισόδιο ο άνθρωπος ήταν όρθιος και μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο του».

Ως προς τα αίτια του καβγά, απέρριψε τα αναφερόμενα από περιοίκους ό,τι τα δύο αδέλφια αντιδρούσαν στην λειτουργία γραφείου τελετών στην περιοχή τους.

Ανέφερε ότι «ξεκίνησε η αρχικώς λεκτική διαμάχη επειδή είχε αποθέσει κάποια αποφάγια σε ένα πλαστικό δοχείο πάνω στο πεζοδρόμιο και του έγινε μια παρατήρηση ότι αν το κάνουν όλοι αυτό θα «γεμίσει ο τόπος ποντίκια». Δόθηκαν χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και μετά ο παθών ήταν όρθιος και μιλούσε στο κινητό του».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεαροί εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Φωτιά στο Μάτι: Αποζημίωση σε συγγενείς ηλικιωμένης που απανθρακώθηκε