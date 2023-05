Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 52χρονου: Στον εισαγγελέα τα δύο αδέλφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν νωρίτερα για τον φονικό ξυλοδαρμό του 52χρονου. Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι δυο συλληφθέντες για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία για το θάνατο 52χρονου το πρωί του Σαββάτου, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται απο τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε ανακοίνωσή της, τις πρωινές ώρες, σήμερα (13-05-2023), έλαβε χώρα επεισόδιο μεταξύ 52χρονου και δύο ημεδαπών, ηλικίας 40 και 42 ετών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το επεισόδιο συνέβη έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ των ατόμων, διότι οι δυο άντρες κλώτσησαν φαγητό για αδέσποτα, που τοποθέτησε ο θανών εξωτερικά του καταστήματός του, ενώ σημειώνεται ότι είχαν μεταξύ τους και θέματα γειτνίασης. Μετά τη λήξη του επεισοδίου ο 52χρονος κατά τη διακομιδή του σε εφημερεύον νοσοκομείο, κατέληξε, ενώ τα δύο εμπλεκόμενα άτομα συνελήφθησαν.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Φωτογραφίες: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Πέθανε η Μαίρη Αλεξοπούλου