Χανιά

Μπαλωθιές στα Χανιά: Θρήνος για τον 25χρονο - Πώς συνέβη η τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα μαύρα η Κρήτη για τον 25χρονο Νίκο που πέθανε από ηλεκτροπληξία. Σήμερα η κηδεία του.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σφακίων από το θάνατο του 25χρονου Νίκου Καγιαδάκη, που κεραυνοβολήθηκε από καλώδιο υψηλής τάσης χθες το βράδυ στο Φραγκοκάστελλο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός χτυπήθηκε από καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο κόπηκε και πήρε φωτιά μετά από μπαλωθιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα έγιναν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν ο 25χρονος μαζί με την παρέα του την ώρα που επέστρεφαν από κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Φραγκοκάστελου είδαν μια μικρή φωτιά που είχε ξεσπάσει από κομμένο καλώδιο υψηλής τάσης.

Τότε στην προσπάθειά του ο άτυχος νέος να σβήσει τη φωτιά κεραυνοβολήθηκε. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σφακίων με το προσωπικό να δίνει μάχη να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το καλώδιο φέρεται να κόπηκε από άσκοπους πυροβολισμούς ενώ κόπηκε και το ρεύμα.

Σήμερα το τελευταίο αντίο

Σε κλίμα οδύνης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του 25χρονου Νίκου Καγιαδάκη.

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο νέο στις 5:00 το απόγευμα στο κοιμητήριο των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, στα Νομικιανά.

Μαύρο πέπλο σκεπάζει τα Σφακιά τη σημερνη ημέρα

Η Ένωση Των Απανταχού Σφακιανών εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού μέσω ανάρτησης στο Facebook γράφοντας:

«Μαύρο πέπλο σκεπάζει τα Σφακιά τη σημερνη ημέρα.

Πληροφορημένοι τον τραγικό και αναπάντεχο θάνατο του συνεπαρχιώτη μας Νίκου Καγιαδάκη του Παναγιώτη και της Άννας Ενός νέου πρέπεια για τον τόπο καταγωγής του.

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ένωσης μας εκφράζουμε σύσσωμη τα θερμότατα συλλυπητήρια μας στους οικείους του και να ‘χει καλό στρατιά στη γειτονιά των αγγέλων.

Ας είναι ελαφρύ το Σφακιανό χώμα που θα σε δεχτεί στην αγκαλιά του..

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου στις πέντε το απόγευμα στο κοιμητήριο των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στα Νομικιανά».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μυλωνοπούλου: Το λάθος της Καρολάιν, το μωρό στο στήθος της νεκρής μάνας και η εξόντωση του σκύλου

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής