Μπαλωθιές στα Σφακιά - Θείος 25χρονου στον ΑΝΤ1: Όλα έγιναν σε πέντε λεπτά (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης και θείος του 25χρονου περιγράφει πώς έγινε το κακό. Τι είπε για το έθιμο με τις μπαλωθιές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Δήμαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης και θείος του 25χρονου Νίκου Καγιαδάκη, που κεραυνοβολήθηκε από καλώδιο υψηλής τάσης χθες το βράδυ στο Φραγκοκάστελλο.

Ο άτυχος νέος που ζούσε και εργαζόταν στο Φραγκοκάστελο, έφευγε από γλέντι αρραβώνων όταν σταμάτησε έξω από το χωριό και έριξε ο ίδιος άσκοπους πυροβολισμούς.

«Το παιδί πηγαίνοντας να ξεπροβοδίσει το ζευγάρι, για αποχαιρετισμό έπαιξε δύο μπαλωθιές. Έτυχε οι σφαίρες να πάνε στο καλώδιο υψηλής τάσης , έπεσε το καλώδιο κάτω και πήραν φωτιά τα κλαδιά. Το παιδί πήγε να σβήσει τη φωτιά, πετώντας ένα μπουκάλι νερό. Πάτησε το νερό με το καλώδιο και έπαθε ηλεκτροπληξία. Όλα έγιναν στα 500 μέτρα από το σπίτι του, μέσα σε 5 λεπτά», τόνισε συντετριμμένος ο Δήμαρχος Σφακίων.

Το έθιμο με τις μπαλωθιές

"Το έθιμο μπορεί να ελλατωθεί, να σταματήσει όχι. Όταν γίνει το κακό το θυμόμαστε για λίγο και μετά το ξεχνάμε, ανέφερε ο κ. Χιωτάκης, αναφέροντας μάλιστα πως γίνονται ενέργειες και εκστρατείες προκειμένου να σταματήσει το συγκεκριμένο «έθιμο» που αρκετές φορές έχει βυθίσει στο πένθος την Κρήτη.

