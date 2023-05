Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση αμόκ πετούσε τα πράγματα του σπιτιού από το μπαλκόνι (εικόνες)

Φόβος και τρόμος για περαστικούς και οδηγούς. Έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου και τζαμαρία μαγαζιού, μεταξύ άλλων, πριν συλληφθεί.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση «αμόκ» απειλούσε από μπαλκόνι διαμερίσματος επί τους οδού Β. Χριστοβασίλη στην περιοχή Ντεπώ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, περαστικούς ενώ παράλληλα πετώντας αντικείμενα κατάφερε να «κατεβάσει» έναν υαλοπίνακα κρεοπωλείου, ένα παρμπρίζ ΙΧ και προκάλεσε φθορές σε άλλα αυτοκίνητα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και περιπολικά, καθώς οι κλήσεις που δέχθηκε το κέντρο ήταν δεκάδες από αναστατωμένους διερχόμενους και απειλούμενους από τον δράστη πολίτες, καθώς σε κάποιους από αυτούς έτυχε να τους πετάξει μπουκάλια, έπιπλα ακόμη και την τηλεόρασή του (!) από το μπαλκόνι, χωρίς ευτυχώς να πετύχει κάποιον και να τον τραυματίσει σοβαρά.

Έντρομοι οι περαστικοί προσπάθησαν να απομακρυνθούν τρέχοντας από το σημείο, ενώ ο άνδρας συνέχισε να απειλεί με ρίψη αντικειμένων ακόμη και διερχόμενα αυτοκίνητα!

Οι λόγοι για τους οποίους προέβη σε αυτή την πράξη, είναι προς το παρόν άγνωστοι, αν και οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο εξετάζουν μάρτυρες ενώ συνέλαβαν τον άνδρα που φέρεται να βρέθηκε σε κατάσταση “αμόκ”.

Πηγή: grtimes.gr





