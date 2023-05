Καρδίτσα

Καρδίτσα: 16χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του

Συναγερμός μετά την πτώση μαθητή από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Στο νοσοκομείο της Καρδίτσας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το παιδί γλίστρησε ενώ έκανε εργασία στο μπαλκόνι, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κενό.

Η πτώση του έγινε αντιληπτή από τους γείτονες, που κάλεσαν το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον, ωστόσο, φέρεται να έχει υποστεί πολλά κατάγματα και αναμένεται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λάρισας.

