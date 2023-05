Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Είχαν κρύψει την ηρωίνη στη ρεζέρβα του αυτοκινήτου (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε σε έλεγχο αυτοκινήτου στα διόδια έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Πάνω από 12 κιλά ηρωίνης είχαν κρύψει ένας άνδρας και μία γυναίκα στη ρεζέρβα του αυτοκινήτου, με το οποίο έφευγαν από τη Θεσσαλονίκη.

Σε έλεγχο που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο αυτοκίνητό τους, στα διόδια των Μαλγάρων, εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης στην κατοχή της 27χρονης και χρηματικό ποσό. Ο έλεγχος εντάθηκε και στο όχημα και βρέθηκαν 25 δέματα ηρωίνης στη ρεζέρβα του, με τη συνολική ποσότητα να ξεπερνά τα 12 κιλά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ο 33χρονος και η 27χρονη ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 33χρονο αλλοδαπό - ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης και 27χρονη ημεδαπή – μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 23-05-2023, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν να κινούνται με επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στην κατοχή της 27χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και χρηματικό ποσό, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα των δραστών εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα, στο εσωτερικό του βοηθητικού ελαστικού (ρεζέρβα) και κατασχέθηκαν, 12 κιλά και 200 γραμμάρια ηρωίνης, συσκευασμένα σε 25 δέματα.





Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι, ο 33χρονος αλλοδαπός, με άμεση συνεργάτιδα την 27χρονη, προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες ηρωίνης, τις οποίες αποθήκευαν και οργάνωναν τη μεταφορά και την περαιτέρω διακίνησή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και κυρίως στα πολεοδομικά συγκροτήματα Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

Σημειώνεται ότι, ο 33χρονος συλληφθείς, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές για ληστεία και διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης».

