Ηράκλειο

Ηράκλειο - Ναρκωτικά: τον έπιασαν στα “πράσα” και συνελήφθη (εικόνες)

Πώς πιάστηκαν στη "φάκα" οι διακινητές. Τι εντόπισαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου δύο άνδρες 33 και 36 ετών, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη τους έγινε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία ο 33χρονος που επέβαινε σε αυτοκίνητο, προμήθευε με ποσότητα κοκαΐνης τον 36 χρόνο, που επίσης επέβαινε σε Ι.Χ.Ε.

Τα δυο άτομα ακινητοποιήθηκαν και σε έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε και κατασχέθηκε στην κατοχή του 36χρονου ποσότητα κοκαΐνης βάρους 109 γραμμαρίων και στην κατοχή του 33χρονου το χρηματικό ποσό των 3.280 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών και δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 36χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, ενώ τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

