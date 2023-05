Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 22χρονος τουρίστας

O άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε με επαγγελματικό σκάφος που τον εντόπισε στην παραλία του Άγιου Σώστη

Νεκρός ανασύρθηκε 22χρονος Γάλλος τουρίστας από τη θάλασσα στο Μαραθωνήσι στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε με επαγγελματικό σκάφος που τον εντόπισε στην παραλία του Άγιου Σώστη όπου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Να πούμε ότι το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο.

Το Λιμεναρχείο διερευνά την υπόθεση.

