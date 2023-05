Χίος

Τροχαίο στη Χίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Αυτοκίνητο έκανε «βουτιά» σε γκρεμό ύψους 20 μέτρων στην Αγία Ερμιόνη της Χίου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Χίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο έκανε «βουτιά» σε γκρεμό ύψους 20 μέτρων στην Αγία Ερμιόνη.

Οι επιβάτες του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκαν από ανθρώπους που ήταν κοντά και ευτυχώς είναι καλά.

Πηγή: chiosin.gr

