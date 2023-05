Κοζάνη

Κοζάνη: προφυλακιστέος ο μητροκτόνος

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 62χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την μητέρα του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 61 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 86χρονη μητέρα του, στο σπίτι όπου διέμεναν στην πόλη της Κοζάνης.

Οι εξηγήσεις που έδωσε τόσο στον ανακριτή όσο και στον εισαγγελέα δεν έπεισαν και με σύμφωνη γνώμη αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η δίωξη στηρίχθηκε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, από την οποία προέκυψε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται την περασμένη Δευτέρα, όταν ο κατηγορούμενος κάλεσε τις Αρχές και ενημέρωσε για τον θάνατο της μητέρας του.

Από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε η εκδοχή του εγκλήματος κρίθηκε ως ύποπτος ο 61χρονος γιος της, καθώς διέμενε μαζί της και κανείς άλλος δεν φαίνεται να είχε μπει στο σπίτι τους. Μαρτυρίες γειτόνων ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού και δημιουργούσε προβλήματα. Ο ίδιος πάντως, όταν εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα.

