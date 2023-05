Κυκλάδες

Ενδοοικογενειακή βία - Σαντορίνη: Επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του

Το περιστατικό συνέβη μετά από έντονο καβγά που είχε το ζευγάρι.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Σαντορίνη η είδηση για την απόπειρα ανθρωποκτονίας το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 56χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (27/05), ένας 56χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι στην ομοεθνή σύζυγό του, με πρόθεση να την τραυματίσει θανάσιμα.

Το περιστατικό συνέβη μετά από έντονο καβγά που είχε το ζευγάρι. Ευτυχώς, η γυναίκα γλίτωσε το θανατηφόρο χτύπημα, αλλά μεταφέρθηκε με τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Ο 56χρονος δράστης της επίθεσης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Νάξου με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας.

Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να επιτεθεί στη γυναίκα του, κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

