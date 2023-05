Κυκλάδες

Ναυάγιο στην Μύκονο: 6 σοροί ανασύρθηκαν την Τρίτη

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων από την βύθιση της λέμβου. Μεγάλωσε κατα πολύ σήμερα ο απολογισμός των νεκρών. Τι λένε οι επιζώντες.

Τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί, σήμερα, από κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, από το σκάφος που μετέφερε μετανάστες και βυθίστηκε την περασμένη Παρασκευή 26 Μαΐου σε βάθος 30 μέτρων, στα βορειανατολικά της Μυκόνου.

Τα πτώματα παρελήφθησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στον όρμο Καλαφάτη και από εκεί στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.

Το πρωί, το πτώμα μίας γυναίκας που επέβαινε στο μοιραίο σκάφος με τους μετανάστες, εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στον Άγιο Θεολόγο Αντίπαρου. Την γυναίκα αναγνώρισαν δύο εκ των επιβατών του ίδιου σκάφους, οι οποίοι περισυλλέγησαν σώοι από τη θαλάσσια περιοχή.

Οι δύο διασωθέντες έχουν αναφέρει στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 17 άτομα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στο σημείο του συμβάντος συνεχίζονται από το Λιμενικό.

Συνολικά έως σήμερα έχουν διασωθεί δύο άνδρες, ενώ έχουν εντοπιστεί εννέα νεκροί (7 γυναίκες και 2 άνδρες).

