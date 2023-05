Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: “Ποτάμια” οι δρόμοι - 70 κλήσεις στην Πυροσβεστική (βίντεο)

Κακοκαιρία σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα. Δέντρα κόπηκαν από τη σφοδρότητα της βροχόπτωσης ενώ οι δρόμοι πλημμύρισαν.



Ποτάμια θυμίζουν οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το πέρασμα της καταιγίδας σήμερα νωρίς το μεσημέρι που διήρκεσε για ελάχιστη ώρα. Εικόνες δείχνουν τους κεντρικούς δρόμους να έχουν πλημμυρίσει, ενώ δεκάδες ήταν και οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, δέχθηκε συνολικά 70 κλήσεις, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της για 11 αντλήσεις υδάτων και μία αφαίρεση αντικειμένου.

Λόγω της κακοκαιρίας, δύο δέντρα έπεσαν και επί τόπου έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής για προκειμένου να τα κόψουν και να τα απομακρύνουν.

Η επέλαση της καταιγίδας ξεκίνησε από την ανατολική πλευρά της πόλης, με πολύ μεγάλο φορτίο νερού να πέφτει στον Χορτιάτη, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης -χωρίς ωστόσο να προλάβει να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα- και έπειτα τα μαύρα σύννεφα έφυγαν προς τα δυτικά.

πηγή: thestival. gr, grtimes.gr





