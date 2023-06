Μαγνησία

Κακοποίηση ζώων - Βόλος: Επικήρυξαν τον άνδρα που σκότωσε αδέσποτο σκύλο με 20 σκάγια

Φιλόζωοι και κάτοικοι της Αργαλαστής αναζητούν πληροφορίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, σημειώνοντας πως θα τηρηθεί ανωνυμία



Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι της Αργαλαστής μετά την τραγική κατάληξη που είχε ο τετράποδος «Λάζαρος», ο αδέσποτος σκύλος που την περασμένη Παρασκευή πυροβολήθηκε εξ επαφής.

Παρά τις πολυήμερες προσπάθειες των κτηνιάτρων να το κρατήσουν στη ζωή, ο σκύλος κατέληξε χθες το πρωί.

Φιλόζωοι και κάτοικοι της Αργαλαστής αναζητούν πληροφορίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, σημειώνοντας πως θα τηρηθεί ανωνυμία, ενώ όσοι γνωρίζουν κάτι καλούνται να απευθυνθούν στη Ζωοφιλική Αδέσποτων Πηλίου ή στην αστυνομία, στο τηλέφωνο 2423086222.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση να δοθεί αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι ώστε να βοηθήσει τις έρευνες «αγκαλιάστηκε» ήδη από φιλόζωους, που δηλώνουν επωνύμως διατεθειμένοι να συμβάλλουν οικονομικά για την αύξηση του ποσού, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως για μια ακόμη φορά σε μια μικρή κοινωνία ουδείς είδε ή άκουσε το παραμικρό για την απαράδεκτη πράξη.

