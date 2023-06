Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: “Έσπασε” στο ξύλο τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

O 40χρονος δράστης με δάκρυα στα μάτια στο δικαστήριο, απέδωσε την πράξη του στο πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετωπίζει.

Στα δικαστήρια κατέληξε μια οικογένεια, που έφυγε από την Αθήνα για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στον Βόλο.

Ο 40χρονος πατέρας δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από τον αλκοολισμό και προχθές το απόγευμα χτύπησε μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του την σύζυγό του.

«Έχω μεγάλο πρόβλημα, ήμουν πολύ μεθυσμένος και δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν αμφισβητώ ότι συνέβη αλλά δεν το θυμάμαι», είπε κλαίγοντας στον εισαγγελέα.

Το παιδί έβλεπε την 36χρονη μητέρα του να υποφέρει από τα απανωτά χαστούκια , με τον πατέρα να μην μπορεί να συγκρατηθεί και χθες η μικρή ήταν παρούσα και στο Αυτόφωρο καθώς το ζευγάρι ζει στον Βόλο, χωρίς συγγενείς.

Τελικά, αποφασίστηκε να ξεκινήσει διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης ώστε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, με την προϋπόθεση ότι ο 40χρονος θα ξεκινήσει θεραπεία γιατί και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα του είναι μεγάλο.

