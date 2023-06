Μεσσηνία

Καλαμάτα: Αρπαγή παιδιού από τον πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο περιστατικό με τον άνδρα να αρπάζει το παιδί από τα χέρια της μητέρας του.

Ένας άνδρας βούτηξε το παιδί του από τα χέρια της μητέρας του την ώρα που η 12χρονη έφευγε από το σχολείο της.

Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο της Καλαμάτας, την ώρα που σχόλαγε το παιδί και με μάρτυρες τους άναυδους δασκάλους και συμμαθητές της κοπέλας.

Όπως διαπιστώθηκε, προτού πάει στο σχολείο της κόρης του, ο 48χρονος είχε πάει στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του και είχε κλέψει 3000 ευρώ και ηλεκτρικές συσκευές.

Το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διαμάχη μετά τον χωρισμό του, ενώ η επιμέλεια της 12χρονης έχει δοθεί στη μητέρα, γεγονός που δεν φαίνεται να σέβεται εκείνος.

Μετά την αρπαγή του παιδιού, η μητέρα κάλεσε την Αστυνομία και ο άνδρας με το παιδί βρέθηκαν. Εκείνος συνελήφθη και το κορίτσι γύρισε στη μητέρα του.

Σε βάρος του δράστη ασκήθηκαν διώξεις για αρπαγή ανηλίκου και κλοπή.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερόσυλος “ξάφριζε” εκκλησίες και κοιμητήρια

Κακοκαιρία – Ιωάννινα: Το “στρωσε” το χαλάζι στην πόλη (εικόνες)

Λέσβος: “Θρίλερ” με πτώμα σε αποσύνθεση