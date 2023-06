Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Οι επιβαίνοντες του οχήματος που εμβόλισε το περιπολικό, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε νοσοκομείο διακομίστηκαν δυο αστυνομικοί.

Τροχαίο ατύχημα με περιπολικό της αστυνομίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιουνίου στο Ηράκλειο, με δύο αστυνομικούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο συμβάν έλαβε χώρα στον κυκλικό κόμβο πριν το αστυνομικό Μέγαρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ένα αυτοκίνητο 4x4, φέρεται να μπήκε αριστερά στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καρτερό προς Ηράκλειο και χτύπησε πάνω στο όχημα της άμεσης δράσης στο οποίο επέβαιναν οι δυο αστυνομικοί.

Επί τόπου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τους δύο τραυματίες που έφεραν ευτυχώς ελαφρά τραύματα και τους μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες του οχήματος που εμβόλισε το περιπολικό, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

