Πάτρα: κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία ενώ προσπαθούσε να την σώσει

Τι συνέβη μεταξύ νεαρούζευγαριου στην Πάτρα, που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ένα ακόμη περιστατικό σήμανε συναγερμό στις Αρχές της Πάτρας το βράδυ του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε νεαρό ζευγάρι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φτάνοντας οι αστυνομικοί στο σπίτι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν κακοποιούσε τη σύντροφό του, αλλά προσπαθούσε με το ζόρι να την πείσει τη γυναίκα να κάνει εμετό καθώς είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Τελικά η κοπέλα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο για πλύση και εν συνεχεία στην Ψυχιατρική κλινική.

